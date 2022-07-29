Глава поселка Березовка пойдет под суд по обвинению в превышении должностных полномочий

В Красноярском крае будут судить главу поселка Березовка. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия отметили, что следователи полагают, что в 2017 году главой муниципалитета были заключены два договора купли-продажи участков на территории поселка. Таким образом, местный житель приобрел два участка по сниженной цене. Впоследствии он продал и подарил землю третьим лицам.



Противоправные действия злоумышленника нанесли администрации Березовки и администрации Березовского района ущерб в размере свыше 5 млн рублей. Добавим, что глава муниципалитета так и не признал своей вины в преступных деяниях.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости