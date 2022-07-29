В Новосёловском районе строят водозабор и станцию очистки воды за 71 млн рублей

В поселке Толстый Мыс по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» реконструируют водозаборные сооружения и устанавливают станцию очистки воды. Для этого из федерального и краевого бюджетов направлено 70,89 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
— Реализацию проекта оцениваю положительно. На площадке уже установили необходимые колодцы и водобаки. Существуют незначительное отставание от графика, но его устранят, — отметил Александр Байков, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.
Сейчас на объекте пробурили водопроводную скважину глубиной 90 метров и установили две накопительные ёмкости по 100 куб. м. Проводится монтаж наружных сетей.
— Мы на 50 % завершили земляные работы. Монтаж технологических трубопроводов выполнили на 90 %, монтаж системы колодцев под водоснабжение и канализацию завершён на 99 %. Готовится к монтажу основное оборудование — модуль водоподготовки и насосная станция первого подъёма. К 20 сентября рассчитываем провести пуско-наладочные работы и запустить объект, — рассказал Игорь Караваев, представитель подрядной организации ООО «ОКБ Енисейпром».