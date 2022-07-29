29 июля
Красноярск
погода +24 °C
60.2
 
€ 61.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске зоотеатр в ТРЦ «Комсомолл» работает без лицензии

Главная Общество
Красноярск
12:00 29 Июля 2022
животные, россельхознадзор, в красноярске, нарушение, лицензия
версия для печати Ico_print

В Красноярске сотрудники краевого Управления Россельхознадзора обнаружили, что в ТРЦ «Комсомолл» работает зоотеатр, у которого нет лицензии на содержание и использование животных.  

По официальной информации, ранее сотрудники ведомства провели выездную оценку в отношении зоотеатра, по результатам которой отказали в выдаче лицензии из-за несоответствия лицензионным требованиям. В связи с тем, что зоотеатр работал без лицензии, материалы выездного обследования направили в природоохранную прокуратуру.

Фото: © Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс встретился с делегацией из Монголии и обсудил вопросы сотрудничества

Губернатор Александр Усс встретился с делегацией из Монголии и обсудил вопросы сотрудничества

29 Июля 2022 г.
Глава региона обсудил перспективы сотрудничества
Новости Красноярска: Красноярские десантники-пожарные помогут тушить лесные пожары в Якутии

Красноярские десантники-пожарные помогут тушить лесные пожары в Якутии

29 Июля 2022 г.
Они пробудут там месяц
Новости Красноярска: На 16% снизилось число недовольных жителей красноярцев услугами воздушных перевозок

На 16% снизилось число недовольных жителей красноярцев услугами воздушных перевозок

29 Июля 2022 г.
За первые 6 месяцев 2022 года поступили 53 жалобы
Новости Красноярска: На трассе Красноярского края во время ливня автомобиль съехал в кювет

На трассе Красноярского края во время ливня автомобиль съехал в кювет

29 Июля 2022 г.
В машине находились три человека, среди которых 9-летний ребёнок
Новости Красноярска: Водитель и пассажир Lifan пострадали после съезда в кювет на трассе Красноярск - Ачинск

Водитель и пассажир Lifan пострадали после съезда в кювет на трассе Красноярск - Ачинск

29 Июля 2022 г.
66-летний водитель не справился с управлением
Новости Красноярска: В Красноярске конкурс по отбору кандидатов на пост мэра планируют провести 8 сентября

В Красноярске конкурс по отбору кандидатов на пост мэра планируют провести 8 сентября

29 Июля 2022 г.
Приём документов кандидатов будет осуществляться с 4 августа по 2 сентября
Новости компаний
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
27/07
Использование калькулятора КАСКО для подсчёта страховки
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае пенсионер во время ссоры до смерти избил жену

В Красноярском крае пенсионер во время ссоры до смерти избил жену

25 Июля 2022 г.
Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия
Новости Красноярска: В Красноярске мэра выберут не раньше сентября

В Красноярске мэра выберут не раньше сентября

27 Июля 2022 г.
Вопрос об отставке Сергея Ерёмина депутаты рассмотрят на внеочередной сессии
Новости Красноярска: В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

25 Июля 2022 г.
И угодила под следствие
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru