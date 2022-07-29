В Красноярске зоотеатр в ТРЦ «Комсомолл» работает без лицензии

В Красноярске сотрудники краевого Управления Россельхознадзора обнаружили, что в ТРЦ «Комсомолл» работает зоотеатр, у которого нет лицензии на содержание и использование животных.

По официальной информации, ранее сотрудники ведомства провели выездную оценку в отношении зоотеатра, по результатам которой отказали в выдаче лицензии из-за несоответствия лицензионным требованиям. В связи с тем, что зоотеатр работал без лицензии, материалы выездного обследования направили в природоохранную прокуратуру.

Фото: © Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю