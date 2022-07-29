В Красноярске отремонтируют 12 подпорных стен

В Красноярске производят ремонт подпорных стен. В этом году в порядок приведут 12 подпорных сооружений, сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт начался на ул. Мичурина, 18, где демонтировали защитный слой подпорной стены, верхние бетонные стеновые панели и ступени лестничных сходов. До конца августа рабочие восстановят монолитные бетонные панели, железобетонную лестницу, установят новое ограждение и устроят дренажную систему.

Также отремонтируют подпорную стену по ул. Киренского, 25а. Старую стену из блоков ФБС и железобетонную лестницу снесут, а на их месте появится земляной откос и новая металлическая лестница.

По ул. Взлетная, 1 рабочие демонтировали часть старой подпорной стены и заменили её земляным откосом. Сейчас укрепляют откос газоном. Ещё одну часть стены выполнят из блоков, которые являются одним из видов габиона.

По ул. Урицкого, 26 на подпорной стене уже выполнили большую часть работ. Старую конструкцию из блоков ФБС разобрали. В районе гаражей возвели монолитную бетонную стену. На данный момент там снимают опалубку и приступят к покраске. Часть конструкции стала земляным откосом.

Совсем скоро начнутся работы на двух объектах в мкр. Солнечный: на ул. 60 лет образования СССР, 31 и ул. Славы, 7/2.

Кроме этого, подпорные стенки в порядок приводят собственники. Например, работы по укреплению подпорной стены начаты на ул. Измайлова, их ведёт УК МУК «Красноярская».

Отметим, что работа по приведению в порядок подпорных стен ведётся в краевой столице ежегодно. К примеру, в 2021 году провели работы на 24 подпорных сооружениях. За предыдущие три года в работе были более 50 объектов.

На данный момент под наблюдением ряд подпорных стен, в том числе и стены в районе надземного пешеходного перехода на ул. Копылова. Во время мониторинга в сооружениях были обнаружены две трещины, как оказалось изменения не влияют на несущие способности и безопасность пешеходного перехода. В этом году трещины устранят, а до этого момента состояние подпорных стен будут ежедневно контролировать.

Всего в Красноярске 372 подпорные стены (120 — муниципальная собственность, остальные — объекты, расположенные на участках, имеющих разный статус и форму собственности).

На подпорных стенах — собственности владельцев гаражей, домов и других зданий, работы проводят за счёт бюджета только, если они представляют опасность. Там могут убрать облицовку, разобрать блоки, установить ограждения или провести работы, снимающие угрозу безопасности людей. По закону полноценный ремонт на таких сооружениях проводится за счёт собственников.