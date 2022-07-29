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В Красноярске ремонтируют подпорные стены

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Красноярск
10:29 29 Июля 2022
ремонт, город, дома, благоустройство
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В планах этого года – приведение в порядок 12 подпорных сооружений. Шесть из них ремонтируют в рамках плановых работ по содержанию, а остальные – по отдельному контракту. Для каждой стены разработана проектно-сметная документация, работы идут в соответствии с рекомендациями по результатам обследований.

Так, ремонт начался на ул. Мичурина, 18. Здесь уже демонтировали защитный слой подпорной стены, верхние бетонные стеновые панели и ступени лестничных сходов. До конца августа рабочим необходимо восстановить монолитные бетонные панели, железобетонную лестницу, установить новое ограждение и устроить дренажную систему.

Еще одним объектом ремонта является подпорная стена по ул. Киренского, 25а. По планам старая стенка из блоков ФБС и железобетонная лестница будут снесены. На их месте появится земляной откос и новая металлическая лестница.  

По ул. Взлетная, 1 подрядчики уже демонтировали часть старой подпорной стены и заменили её земляным откосом. Сейчас ведутся работы по укреплению откоса газоном. Еще одну часть стены выполнят из блоков, которые являются одним из видов габиона.

Большая часть работ выполнена на подпорной стене по ул. Урицкого, 26. Изношенную конструкцию из блоков ФБС разобрали, в районе гаражей возвели монолитную бетонную стену. Сейчас с объекта снимают опалубку, затем приступят к покраске. Часть конструкции превратили в земляной откос, высадили газон.

Буквально на днях подрядчики начнут работы ещё на двух объектах в мкр-н Солнечный. На ул. 60 лет образования СССР, 31 запланирован демонтаж блоков ФБС, устройство подпорной стены из габионов и земляных откосов. Еще один объект находится на ул. Славы, 7/2, сейчас ведется процедура  согласования материалов для ремонта.

Также подпорные стенки в городе в порядок приводят собственники. Так, сейчас работы по укреплению подпорной стены начаты на ул. Измайлова, их ведет управляющая компания МУК «Красноярская».

Отметим, что в Красноярске сейчас расположено 372 подпорные стены, больше трети из них являются муниципальной собственностью. За состоянием этих конструкций ведется регулярный мониторинг, их ремонтируют в плановом порядке. Кроме того, в каждом районе города продолжается работа по выявлению и установлению собственников подпорных стен.

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