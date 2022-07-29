В Красноярске на улице Республики до 15 августа продлили ограничения для автомобилистов

В Красноярске было принято решение о продлении ограничений для автомобилистов на улице Республики до 15 августа. Отметим, что специалисты продолжают проводить комплекс мероприятий по ремонту теплосетей.

В связи с этим в целях безопасности для проезда автотранспорта закрыли крайнюю правую полосу движения на участке протяженностью 35 м в районе дома на Республики, 45. Ограничения начнут действовать с 20:00 1 августа и будут сняты после 20:00 15 августа, пишет мэрия.

​ Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости