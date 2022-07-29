Спортсменки Красноярского края получили 6 медалей Всероссийских соревнований по стрельбе

В Казани подошло к завершению лично-командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия среди юношей и девушек до 19 лет и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Красноярские стрелки завоевали шесть медалей. Особо отличилась спортсменка краевой Академии биатлона Анна Пельменева, пишут в министерстве спорта Красноярского края. На первенстве страны в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с расстояния 25 метров она стала бронзовым призёром.

В командных соревнованиях в этом упражнении сборная Красноярского края (Александра Барковская, Софья Зинихина и Анна Пельменева) также поднялась на третью ступень пьедестала почёта.

Пельменевой из Зеленогорска не было равных в личных соревнованиях по стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета. Она выиграла золото. Анна Пельменева, Софья Зинихина и Александра Барковская поднялись на вторую ступеньку пьедестала почёта.

На Всероссийских соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета и из стандартного малокалиберного пистолета Пельменева также выиграла золото.

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