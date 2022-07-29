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Картину «Десять рублей» красноярского художника купил московский коллекционер

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Красноярск
11:00 29 Июля 2022
общество, красноярск, художники, продажа, картины, москва
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Продать картину красноярского художника Александра Закирова помог сооснователь Omelchenko gallery, автор и ведущий крупнейшего в России YouTube-проекта о современном искусстве «ARTпатруль» Юрий Омельченко, пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «Сибирский институт развития креативных индустрий».

— Когда я зашёл в мастерскую к художнику и увидел эту работу – обалдел. Мы в Красноярске, изображена ГЭС, которую я увидел вживую накануне, а из окна мастерской на холме виднеется часовня, изображенная на обратной стороне купюры, — рассказал Юрий Омельченко. — Я отправил работу своему другу, работающему в Сбербанке, большому коллекционеру современного искусства. Через минуту он перезвонил и сказал: «Юра, беру! Это очень круто! Картина будет украшать лобби или главный офис банка».

— Для меня не особо привычно, что работы так быстро уходят к крупным коллекционерам. Такое достаточно редко случается, но всё же это и не первая такая продажа у меня. Гравюры, к примеру, очень часто отправляю покупателям в другие города: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Москва. Эта покупка оказалась спонтанной, но весьма приятной, — поделился Александр Закиров.

Фото: © vk.com/creative.industries

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