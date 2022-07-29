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В Красноярске рядом с новой школой на Бугаче построят двухполосную дорогу

Главная Общество
Красноярск
11:15 29 Июля 2022
красноярск, администрация, дорога, благоустройство, строительство, школа
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В Красноярске будет построена новая автомобильная дорога. Она появится рядом со строящейся школой в мкрн. Бугач. На данный момент подрядчик осуществляет комплекс мероприятий по выносу сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации. Также специалисты обустраивают ливневку и отсыпают насыпь для дорожного полотна.

В администрации города рассказали, что новая дорога будет двухполосной и ее протяженность составит 1,5 километра. В рамках работ подрядная организация возведет очистные сооружения для ливневки, установит вдоль дорожного объекта ограждения для пешеходов и малые архитектурные формы. Планируется, что дорогу построят к октябрю следующего года. Несмотря на это, уже осенью текущего года основные подъездные пути к новой школе будут построены. Добавим, что строительство общеобразовательного учреждения на 1550 учеников находится на завершающей стадии.

Фото: © Администрация Красноярска

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