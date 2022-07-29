275 кг некачественной мясной продукции изъяли из оборота в Красноярском крае

В Красноярском крае за первые шесть месяцев этого года специалисты регионального Управления Роспотребнадзора провели исследования свыше 640 проб мясной продукции по нескольким показателям.

В результате экспертам пришлось забраковать 24 партии некачественной мясной продукции, общий вес которой составил 274, 27 килограмм. Среди основных причин изъятия продукции из оборота – игнорирование сроков годности и отсутствие маркировки, а также документации о качестве и безопасности продуктов.

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