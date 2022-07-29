С 29 июля в Красноярском крае ограничат движение грузовиков на 16 участках региональных дорог

С 29 июля движение грузовиков на 16 участках региональных дорог ограничат, так как специалисты выявили дефекты и повреждения, недопустимые для обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края. Ограничения будут действовать до 30 ноября.

На автодороге Тюхтет – Чиндат (с 74-го по 110-й км) запретят проезд автомобилей с массой более 8 тонн;

на Иланский – Росляки (с 55-го по 66-й км) и Ильино – Посадское – Минушка (с 0-го по 8-й км) запретят движение транспорта массой свыше 10 тонн;

на Никольск – Дубинино (с 0-го по 4-й км) и Бирилюссы – Биктимировка (с 0-го по 39-й км) не смогут проехать грузовики тяжелее 20 тонн;

на Саяны – Кордово – Саяны (с 0-го по 50-й км), Миндерла – Татарская (с 0-го по 21-й км), Барабаново – Шивера – Большие Пруды (с 0-го по 16-й км) и Иланский – Росляки (с 0-го по 55-й км) не удастся проехать транспортным средствам массой более 25 тонн;

на Партизанское – Мина (с 0-го по 45-й км), Переясловка – Чуриново – Верхне-Уринский (с 0-го по 20-й км), Ирбейское – Маловка (с 0-го по 11-й км), Ирбейское – Верхняя Уря – Байкал (с 0-го по 38-й км), Старая Еловка – Мендельский (с 0-го по 72-й км), Шуточкино – Зачулымка – Сахарное (с 0-го по 30-й км) и Заозерный – Агинское (с 24-го по 47-й км) нельзя будет проехать грузовикам с общей фактической массой свыше 30 тонн.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков