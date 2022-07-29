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В Канске 14-летний подросток получил ранение брюшной полости

Главная Общество
Красноярск
10:13 29 Июля 2022
общество, происшествия, канск, подросток, ранение
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Как сообщает ГСУ СК РФ по красноярскому краю и Республике Хакасия, 24 июля 14-летний подросток с четырьмя друзьями в заброшенном промышленном здании пожаловался приятелям на боль в области живота. Его отвезли в медицинское учреждение, где диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Сейчас жизнь подростка вне опасности. Рассматриваются несколько версий.

Следственным отделом по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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