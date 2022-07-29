Наехавшего на 7-летнего мальчика водителя Mazda разыскивает полиция Ачинска

В Красноярском крае автоинспекторы из Ачинска объявили в розыск автомобилиста, который наехал на 7-летнего велосипедиста. По официальной информации, вечером, 27 июля, на улице Металлургов водитель Mazda совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, которые ехал во встречном направлении по проезжей части.

В результате мальчик упал с велосипеда. Несмотря на происшествие, автовладелец не вызвал скорую и полицию.

Как рассказал пострадавший мальчик, пассажир и водитель иномарки спросили о его самочувствии, после чего скрылись. Несовершеннолетнему назначили амбулаторное лечение. Очевидцев данного происшествия просят позвонить по номеру: +7(39151) 9-70-02.



Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости