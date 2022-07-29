В Красноярске опровергли информацию об отказе в гражданстве девушкам из ЛНР

В некоторых СМИ Красноярска была опубликована фейковая информация о том, что в Красноярске двум девушкам из Луганской Народной Республики отказали в получении российского гражданства.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю опровергли данную информацию. 22 июля гражданки ЛНР были приглашены на приём в отдел по вопросам миграции ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское». Там им оказали консультацию по вопросу приобретения гражданства РФ и выдали перечень документов и бланки заявлений. Сотрудники МВД разъяснили порядок прохождения медкомиссии. После предоставления необходимых справок будет принято и рассмотрено заявление о приёме в гражданство РФ.

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко