РУСАЛ вложит в проект реконструкции Центрального парка 1 млрд рублей

В Красноярске состоялась презентация проекта реконструкции Центрального парка. Участие приняли Александр Порошкин, ген директор архитектурного бюро МАП, Вадим Войцеховский – руководитель администрации Центрального района и заместитель руководителя службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края Елена Бахарева.

Итак, скоро в парке стартует масштабная реконструкция. РУСАЛ вложит в реновацию парка около 1 млрд рублей.

— Центральный парк – общее достояние города, ценный объект, которому 200 лет. К сожалению, он сейчас находится в плачевном состоянии. Большое спасибо компании РУСАЛ, которая поддержала наше стремление сделать парк современным и красивым, - сказал ВадимВойцеховский.

Подробно о проекте рассказал Александр Порошкин, также он продемонстрировал презентационный ролик:

— Важно сделать парк максимально комфортным для жителей.

Реконструировать его предполагается в 4 этапа — с 2022 по 2024 годы.

Для того, чтобы парк стал круглогодичным, потребуется проложить новые коммуникации, обеспечить тепло- и энергоснабжение. Появится новая трансформаторная подстанция и надёжное электричество.

Отметим, что Центральный парк является достопримечательным местом, поэтому там максимально сохранят и восстановят исторически ценные объекты - отремонтируют историческую решетку парка, воссоздадут ажурное здание клуба вольного пожарного общества и русскую беседку.

Важно, что к имеющемуся в парке озеленению отнесутся бережно.

— Мы сделали так, что объём озеленения станет больше, - сказал ген директор МАП. - Сухостой и деревья, поражённые вредителями, заменят на кустарники, а загущенность уберут. Обустроят 20 000 м2 газона, высадят 8 000 кустарников, 20 000 многолетников. Процент озеленённости парка составит 76 %, при сегодняшних 66 %. В парке появится второй и третий уровни зелени, а на газонах можно будет загорать.

Стоит отметить, что представители администрации города Красноярска и РУСАЛа очень ответственно подходят к этому вопросу. Каждое деревом было индивидуально обследовано.

Аттракционы будут частично обновляться, но в целом функционально они все остаются. Кроме этого, появятся новые бесплатные детские площадки и новое колесо обозрения, которое будет круглогодичным с кондиционированием и антиаварийной системой.

Также в парке запланирован сухой фонтан — это когда струи идут из земли и между ними можно пробегать, что очень понравится ребятишкам, ведь старый фонтан не обслуживается, на него нет документации.

Появятся дополнительные скамейки, беседки, обновят тротуары, дорожки. Дети там смогут кататься на самокатах. Построят новые фуд-корты, ведь сейчас они без канализации, выглядят не презентабельно и эксплуатируются, нанося экологический вред деревьям.

Кстати, уже в этом году можно будет увидеть первые результаты реконструкции. Так как благоустройство будет поэтапным, полностью парк закрывать не станут.

Реконструкцию завершат к 2025 году. После воплощения всех задумок, на месте обветшавшего Центрального парка появится современная благоустроенная территория.

Это не первый проект РУСАЛа подобного рода для Красноярска. Ранее компания подарила городу обновлённые площадь Революции и сквер им. И.В.Сурикова. Проекты благоустройства знаковых общественных пространств, расположенных в Исторической части города, были инициированы несколько лет назад основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. После реконструкции Центральный парк должен стать образцом нового стандарта городского благоустройства, ландшафтного дизайна и архитектурных форм.