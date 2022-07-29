В Красноярском крае в медучреждениях из-за коронавируса ввели масочный режим

В России фиксируют подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Из-за этого в медицинские организации было направлено письмо об усилении противоэпидемических мер, которые включают в себя соблюдение масочного режима, термометрии, усиленного режима дезинфекции и т.д., сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

В поликлиниках сохраняется раздельный приём пациентов с температурой. В медучреждениях поддерживается резерв средств индивидуальной защиты, дезсредств и лекарств.

В региональном министерстве здравоохранения сформирован план разворачивания дополнительных коечных мощностей.

Сейчас в Красноярском крае функционируют 129 стационарных прививочных пунктов (при медицинских организациях) и мобильный прививочный пункт вакцинации в Красноярске и в территориях. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуги, по телефону или обратившись в поликлинику. Отметим, что в регионе достаточный запас вакцины.

Специалисты-эпидемиологи советуют жителям обрабатывать руки, носить маски в общественных местах, вакцинироваться и ревакцинироваться.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский