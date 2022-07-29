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Пассажирка Lexus погибла в столкновении с грузовым фургоном в Нижнеингашском районе

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Красноярск
08:32 29 Июля 2022
дтп, в красноярском крае, авария, погиб, пассажиры, водитель, автомобиль
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В Красноярском крае в четверг, 28 июля, в Нижнеингашском районе в дорожно-транспортом происшествии погибла девушка. В ГИБДД России по региону сообщили, что на 1154 километре автомобильной дороги P-255 «Сибирь» 26-летний водитель на Lexus допустил выезд на встречную полосу, по которой двигался грузовой фургон Ford.

В результате столкновения пассажирка легкового автомобиля погибла на месте происшествия. Кроме того, водитель Lexus, водитель и пассажир грузовика потребовалась помощь врачей.

Фото: © Telegram-канал ГИБДД России по Красноярскому краю

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