Пассажирка Lexus погибла в столкновении с грузовым фургоном в Нижнеингашском районе

В Красноярском крае в четверг, 28 июля, в Нижнеингашском районе в дорожно-транспортом происшествии погибла девушка. В ГИБДД России по региону сообщили, что на 1154 километре автомобильной дороги P-255 «Сибирь» 26-летний водитель на Lexus допустил выезд на встречную полосу, по которой двигался грузовой фургон Ford.

В результате столкновения пассажирка легкового автомобиля погибла на месте происшествия. Кроме того, водитель Lexus, водитель и пассажир грузовика потребовалась помощь врачей.

Фото: © Telegram-канал ГИБДД России по Красноярскому краю