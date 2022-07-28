Новую вспышку COVID-19 в Красноярском крае ожидают в середине августа

В Красноярском крае новая вспышка заболеваемости COVID-19 может прийтись на середину августа. За последние несколько дней медики регистрируют рост числа инфицированных смертельно опасной инфекцией.

Как пишет gnkk со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава края Ирину Демко, новая вспышка, вероятно, будет такой же сильной, как и весной этого года.

В этой связи она призывает жителей региона пройти вакцинацию, так как сейчас в поликлиниках пока немного желающих поставить прививку от коронавируса. Также если вакцинироваться сейчас, то иммунитет успеет сформироваться перед прогнозируемой вспышкой заболеваемости.

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