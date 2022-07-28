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Красноярск оказался на 6 месте по уровню IQ среди самых крупных городов России

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Красноярск
16:45 28 Июля 2022
красноярск, город, технологии, рейтинг
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Красноярск вошел в топ-10 крупнейших городов России по уровню IQ. Рейтинг был составлен Минстроем РФ по итогам прошлого года. Специалисты при составлении рейтинга учитывали более 40 показателей – умное ЖКХ, транспорт, инновации для городской среды, туризм и сервис.   

В списке крупнейших российских городов (население более одного миллиона человек) Красноярск оказался на 6-й строчке с показателем IQ 75.97. Для сравнения в рейтинге за 2020 год Красноярск занял лишь 16-е место и показатель IQ составил 40,84. Добавим, что первое место в рейтинге заняла Москва, второе – Санкт-Петербург и на третьей строчке расположился Нижний Новгород.

Фото: © Никита Алексеев 

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