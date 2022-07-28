До 11 человек увеличилось число пострадавших в столкновении легковушки c автобусом в Казачинском районе

В Красноярском крае в Казачинском районе произошла смертельная авария с участием Toyota и пассажирского автобуса. Изначально сотрудники правоохранительных органов сообщали о том, что в этом ДТП погибли пассажир и водитель легковой машины. Также травмы получили восемь пассажиров автобуса, однако число пострадавших выросло.

В Минздраве края рассказали, что количество пострадавших увеличилось до 11 человек. Так, трое из них были госпитализированы. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Один из госпитализированных является несовершеннолетним.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости