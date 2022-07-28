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До 11 человек увеличилось число пострадавших в столкновении легковушки c автобусом в Казачинском районе

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Красноярск
17:45 28 Июля 2022
в красноярском крае, дтп, авария, пострадавшие, погибшие
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В Красноярском крае в Казачинском районе произошла смертельная авария с участием Toyota и пассажирского автобуса. Изначально сотрудники правоохранительных органов сообщали о том, что в этом ДТП погибли пассажир и водитель легковой машины. Также травмы получили восемь пассажиров автобуса, однако число пострадавших выросло. 
В Минздраве края рассказали, что количество пострадавших увеличилось до 11 человек. Так, трое из них были госпитализированы. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Один из госпитализированных является несовершеннолетним. 

 

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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