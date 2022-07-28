28 июля
Красноярск
погода +21 °C
60.2
 
€ 61.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

36 автомобилей для краевых больниц доставили в Красноярск

Главная Общество
Красноярск
17:15 28 Июля 2022
в красноярском крае, авто, автомобиль, медицина, правительство
версия для печати Ico_print

Власти Красноярского края продолжают реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря ему в краевой центр доставили 36 автотранспортных средств, которые будут распределены в медучреждения, расположенных в сельских территориях. 
В региональном правительстве отметили, что 11 машин УАЗ будут направлены в Дивногорск, а также в Назаровский, Балахтинский, Казачинский, Бирилюсский, Назаровский и Березовский районы. 
Также в краевой центр пришли 25 Lada Largus. Их передадут поликлиникам, родильным домам, межрайонным больницам. 
По инициативе главы Красноярского края Александра Усса в региональном бюджете предусмотрели 100 млн рублей для пополнения автопарка Красноярска. Отметим, что автомобили ежегодно поступают для медицинских учреждений края. Каждый автомобиль обладает различными функциями. 
Большая часть поступающих автомобилей используют для оказания оперативной помощи, транспортировки больных в больницы и доставки врачей к пациентам. 
В общей сложности в этом году будет приобретено 150 машин для медицинской службы края. Уже поступило 74 автомобиля. 


Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новую вспышку COVID-19 в Красноярском крае ожидают в середине августа

Новую вспышку COVID-19 в Красноярском крае ожидают в середине августа

28 Июля 2022 г.
Специалисты уже отмечают рост заболеваемости
Новости Красноярска: 87 дольщиков недостроев в Емельяново получат денежные компенсации

87 дольщиков недостроев в Емельяново получат денежные компенсации

28 Июля 2022 г.
Там должные построить 6 трехэтажных дома
Новости Красноярска: До 11 человек увеличилось число пострадавших в столкновении легковушки c автобусом в Казачинском районе

До 11 человек увеличилось число пострадавших в столкновении легковушки c автобусом в Казачинском районе

28 Июля 2022 г.
Ранее сообщалось о 8 пострадавших
Новости Красноярска: Красноярск оказался на 6 месте по уровню IQ среди самых крупных городов России

Красноярск оказался на 6 месте по уровню IQ среди самых крупных городов России

28 Июля 2022 г.
В рейтинге 2020 года Красноярск был на 16 месте
Новости Красноярска: Сотрудник нацпарка «Шушенский бор» пообщался с гадюкой обыкновенной

Сотрудник нацпарка «Шушенский бор» пообщался с гадюкой обыкновенной

28 Июля 2022 г.
На территории Горного лесничества за 26 лет зафиксирована 7 встреча с гадюкой
Новости Красноярска: Администрация Красноярска изымает землю для строительства дороги в «Тихих Зорях»

Администрация Красноярска изымает землю для строительства дороги в «Тихих Зорях»

28 Июля 2022 г.
Зарезервирован будет 61 земельный участок
Новости компаний
27/07
Использование калькулятора КАСКО для подсчёта страховки
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский завод "Борус" начал выпускать аналог иностранного оборудования

Красноярский завод "Борус" начал выпускать аналог иностранного оборудования

23 Июля 2022 г.
Краевые предприятия могут получить заем на создание импортозамещающего производства
Новости Красноярска: В Красноярском крае пенсионер во время ссоры до смерти избил жену

В Красноярском крае пенсионер во время ссоры до смерти избил жену

25 Июля 2022 г.
Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия
Новости Красноярска: В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

25 Июля 2022 г.
И угодила под следствие
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru