36 автомобилей для краевых больниц доставили в Красноярск

Власти Красноярского края продолжают реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря ему в краевой центр доставили 36 автотранспортных средств, которые будут распределены в медучреждения, расположенных в сельских территориях.

В региональном правительстве отметили, что 11 машин УАЗ будут направлены в Дивногорск, а также в Назаровский, Балахтинский, Казачинский, Бирилюсский, Назаровский и Березовский районы.

Также в краевой центр пришли 25 Lada Largus. Их передадут поликлиникам, родильным домам, межрайонным больницам.

По инициативе главы Красноярского края Александра Усса в региональном бюджете предусмотрели 100 млн рублей для пополнения автопарка Красноярска. Отметим, что автомобили ежегодно поступают для медицинских учреждений края. Каждый автомобиль обладает различными функциями.

Большая часть поступающих автомобилей используют для оказания оперативной помощи, транспортировки больных в больницы и доставки врачей к пациентам.

В общей сложности в этом году будет приобретено 150 машин для медицинской службы края. Уже поступило 74 автомобиля.



Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости