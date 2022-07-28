87 дольщиков недостроев в Емельяново получат денежные компенсации

В Красноярском крае 87 участникам долевого строительства в пос. Емельяново будет произведена выплата денежных компенсаций. Там должны были возвести шесть трехэтажных домов на улице 2-х Борцов, 37, однако их так и не достроили.

В правительстве региона сообщили, что возведение домов с 2016 года осуществляла обанкротившаяся строительная компания. В текущем году недострои были переданы краем Фонду развития территорий. Отметим, что была проведена строительно-техническая экспертиза, эксперты получили документацию от арбитражного управляющего и результаты независимой оценки рыночной стоимости квадратного метра для определения размера возмещения дольщикам.

Чтобы получить компенсацию гражданам следует написать заявление, обратившись в федеральный фонд. Также по планам в течение этого года принять решение в отношении еще 37 недостроенных домов.

Стоит отметить, что восстановлен прав участников долевого строительства осуществляется следующими способами: завершение работ по возведению проблемных домов или людям выплачивают компенсации.

Добавим, что дольщики могут обратить в службу стройнадзора и жилищного контроля (ул. Парижской Коммуны, 33) для получения консультации.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости