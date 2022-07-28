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87 дольщиков недостроев в Емельяново получат денежные компенсации

Главная Общество
Красноярск
18:15 28 Июля 2022
дома, строительство, обманутые дольщики, правительство, в красноярском крае
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В Красноярском крае 87 участникам долевого строительства в пос. Емельяново будет произведена выплата денежных компенсаций. Там должны были возвести шесть трехэтажных домов на улице 2-х Борцов, 37, однако их так и не достроили. 
В правительстве региона сообщили, что возведение домов с 2016 года осуществляла обанкротившаяся строительная компания. В текущем году недострои были переданы краем Фонду развития территорий. Отметим, что была проведена строительно-техническая экспертиза, эксперты получили документацию от арбитражного управляющего и результаты независимой оценки рыночной стоимости квадратного метра для определения размера возмещения дольщикам. 
Чтобы получить компенсацию гражданам следует написать заявление, обратившись в федеральный фонд. Также по планам в течение этого года принять решение в отношении еще 37 недостроенных домов. 
Стоит отметить, что восстановлен прав участников долевого строительства осуществляется следующими способами: завершение работ по возведению проблемных домов или людям выплачивают компенсации.   
Добавим, что дольщики могут обратить в службу стройнадзора и жилищного контроля (ул. Парижской Коммуны, 33) для получения консультации. 

 

 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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