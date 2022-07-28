«Ростелеком» подключил к оптике сельхозпредприятие в Канском районе Красноярского края

«Ростелеком» построил выделенную оптическую линию для сельскохозяйственного предприятия «Арефьевское» в Канском районе Красноярского края. Благодаря этому собственники животноводческого комплекса могут развивать бизнес, подключать цифровые сервисы и обеспечивать надежную связь между сотрудниками.

Основной деятельностью «Арефьевского» является молочное животноводство, а также производство и продажа мясных полуфабрикатов. Предприятие с многолетней историей имеет разные федеральные и региональные награды, в том числе за внедрение новых технологий и социальную ответственность.

«Мы очень стараемся, чтобы наше предприятие стабильно работало. Для нас это не просто бизнес, но и большая ответственность перед 320 нашими сотрудниками и их семьями. Мы понимаем, что необходимо для нашего дальнейшего развития, и без цифровых технологий нам не обойтись», — подчеркнула Людмила Красношапко, директор АО «Арефьевское».

Благодаря созданной оптической инфраструктуре сельхозпроизводители подключили высокоскоростной интернет. Это уже помогло решить ряд проблем, например, теперь нет перебоев в работе терминала, установленного в фирменном магазине предприятия.

«Производство расположено в отдаленной территории, там, где раньше пользовались только мобильным интернетом. Чтобы обеспечить клиента стабильной и качественной связью, цифровыми сервисами, мы провели оптоволокно. Теперь заказчику доступны разные услуги для развития бизнеса: “Мониторинг транспорта”, позволяющий контролировать расходы и сливы топлива, видеть маршруты автомобилей; “Аудиоконференция” — для удаленного подключения сотрудников к совещаниям; “Видеонаблюдение” — для контроля за объектами; сервисы по кибербезопасности и многие другие», — отметила Екатерина Шарашенко, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Красноярского филиала «Ростелекома».

Узнать подробнее об услугах для бизнеса и оставить заявку на их подключение можно на сайте «Ростелекома».

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Фото: «Ростелеком»