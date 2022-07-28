Сотрудник нацпарка «Шушенский бор» пообщался с гадюкой обыкновенной

В Красноярском крае сотрудник нацпарка «Шушенский бор» встретился с обыкновенной гадюкой и снял это на видео. Пресмыкающееся Сергей Чумаков встретил на территории Горного лесничества. На кадрах видно, что гадюка только шипит, но не нападает.

В пресс-службе нацпарка рассказали, что шипение — это защитный механизм змеи и она не будет нападать первой, пока на нее не наступят или потревожат иным способом. За 26 лет активного передвижения по Горному лесничеству специалисты фиксируют седьмой случай встречи со змеей.

Фото: © Сергей Чумаков / vk.com/shubor