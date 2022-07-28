Большую лестницу в Удачном построят в Красноярске до конца 2022 года

В Красноярске до конца этого года будет построена еще одна большая лестница. Объект планируют построить на склоне горы в мкрн. Удачный. Как пишет издание Gornovosti со ссылкой на Туристский информационный центр, начинаться лестница будет недалеко от ост. «Живописная» и будет тянуться вверх до одной из видовых площадок.

Жители Красноярска, увлекающиеся хайкингом, часто используют тропу, ведущую наверх, однако из-за сыпучего грунта подниматься на склон неудобно. Добавим, что лестницу планируют построить до конца текущего года.

Фото: © личная страница Владимира Владимирова в соцсети «ВКонтакте»