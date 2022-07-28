Купившего фальшивые права за 30 тысяч рублей водителя задержали в Енисейске

В Красноярском крае сотрудникам ГИБДД удалось задержать 22-летнего водителя, который ездил на автомобиле ВАЗ-21053 по поддельным правам. В рамках проверки блюстители закона установили, что водительское удостоверение принадлежит жителю другого субъекта РФ, а документ является поддельным.

Задержанный водитель признался, что купил права в интернете в прошлом году, заплатив 30 тысяч рублей. В отношении автомобилиста завели уголовное дело. Ему грозит до одного года лишения свободы.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости