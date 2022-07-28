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День русской культуры отметят жители Красноярска на «Бульваре для души» 30 и 31 июля

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Красноярск
14:15 28 Июля 2022
город, красноярск, праздник, фестиваль
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В Красноярске на предстоящих выходных пройдут торжественные мероприятия в честь Дня русской культуры. В субботу и воскресенье на «Бульваре для души «На Вавилова» пройдут торжественные мероприятия. 
В течение двух дней жители и гости Красноярска будут погружены в атмосферу русской культуры. В мэрии рассказали, что локации откроются в 12 часов и будут работать до 20:00. Всего в рамках праздниках развернутся более 20 площадок. 
Гости мероприятия смогут попробовать себя в гончарном и художественном ремесле, народных танцах. Также с концертной программой выступят танцевальные и музыкальные коллективы. 

 

Фото: © пресс-служба Администрации Красноярска

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