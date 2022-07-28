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В Красноярском крае возвели пролёт между 5 и 6 опорами Высокогорского моста

Главная Общество
Красноярск
13:45 28 Июля 2022
общество, в красноярском крае, строительство, мост
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Во второй половине июля строители Высокогорского моста завершили работы по возведению пролёта между пятой и шестой русловыми опорами, сообщает пресс-служба КРУДОРа.

— Параллельно ведутся работы по сооружению временной опоры между шестой и седьмой опорами для возведения пролёта между ними. Русловая часть моста будет металлической, — рассказал Юрий Васильев, первый заместитель руководителя КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Также продолжается комплекс работ по строительству последней, восьмой русловой опоры.

Напомним, что в прошлом году было завершено строительство 10 из 11 опор. К началу августа закончатся работы по сооружению защитного шпунтового ограждения. Затем строители откачают из него воду и приступят к сооружению ростверка и тела опоры 8.

Фото: © vk.com/krudor_2650627

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