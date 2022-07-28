В Ленинском районе Красноярска задержали подростка на мопеде без прав и мотошлема

В Красноярске инспекторы ГИБДД и участковые провели совместный рейд на территории Ленинского района. В рамках профилактического мероприятия сотрудники полиции обходили жителей частного сектора, владеющих мототехникой. Людям рассказали о незаконности использования незарегистрированного транспорта, а также передачи управления несовершеннолетним.

В ходе рейда сотрудниками мотовзвода полка ДПС был задержан 16-летний юноша, управляющий мопедом. Подросток передвигался на транспортном средстве без мотошлема и водительских прав. В результате в отношении несовершеннолетнего составили два административных материала. Добавим, что сведения о произошедшем передали в ПДН для решения вопроса о привлечении к ответственности родителей подростка.

Фото: © Telegram-канал ГИБДД России по Красноярскому краю