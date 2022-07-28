Назаровский район получит три трактора для обеспечения противопожарной безопасности

Три новых трактора предоставит министерство сельского хозяйства Красноярского края, пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «Назаровский район». Техника понадобится для обеспечения в населённых пунктах противопожарной безопасности, скашивания сухостоя, окапывания территорий, уборки снега и в целом обслуживания поселений.

Получению спецтехники поспособствовали депутаты Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Попов и Галина Ампилогова. Тракторы предоставят в Преображенский, Краснополянский, Верхнеадымский сельские советы.

Всего минсельхоз закупит 158 тракторов для районов Красноярского края. Поставки ожидаются в сентябре. Подобная практика будет применяться впервые.

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