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МУП «ЖКХ Назаровского района» получило штраф за долги перед Красноярскэнергосбытом

Главная Общество
Красноярск
11:47 28 Июля 2022
общество, в красноярском крае, долги, суд, электроэнергия
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По заявлению ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) Арбитражный суд Красноярского края привлёк МУП «ЖКХ Назаровского района» к административной ответственности (ст. 14.61 КоАП РФ) и оштрафовал за непредоставление обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (банковской гарантии). Ресурсоснабжающая организация — хронический должник. Её долг перед Красноярскэнергосбытом достиг 11,1 млн рублей и продолжает расти.

МУП «ЖКХ Назаровского района» обслуживает социально значимые объекты (водонапорные башни и скважины, котельные), и поэтому они не могут быть отключены от электроснабжения. Исключением являются котельные, работающие на отопление, к которым после завершения отопительного периода применяется отключение электроэнергии. Но, стоит отметить, что это не влияет на поступление платежей.

Для предприятий, имеющих в управлении неотключаемые объекты жизнеобеспечения, предусмотрена обязанность при образовании долга и по требованию гарантирующего поставщика предоставить банковскую гарантию.

Такое требование было направлено в МУП ЖКХ «Назаровского района», но выполнено не было, что вынудило ПАО «Красноярскэнергосбыт» обратиться с заявлением в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Документы ведомство рассмотрело и передало в Арбитражный суд, который оштрафовал юридическое лицо за отсутствие банковской гарантии.  Сумма штрафа снижена с минимальных предусмотренных 100 тыс. руб. до 50, потому что это первый эпизод.

«МУП «ЖКХ Назаровского района» вот уже много лет наращивает задолженность перед Красноярскэнергосбытом, а на счета предприятия наложен арест за долги по налогам и другие штрафы. При этом администрация Назаровского района —единственный учредителем МУП, не осуществляет должный контроль за деятельностью организации и доверяет должнику управление жизненно важными объектами», — рассказала Юлия Смирнова, заместитель исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по реализации.

Проблемы с оплатой счетов за электроэнергию у ресурсоснабжающей организации тянутся с 2015 года.  Компания постоянно задерживает платежи, оплату производит в основном лишь после получения исполнительных листов от суда и в недостаточном объёме. За этот период по 20 исполнительным листам поступило платежей на более 4,1 млн руб. Кроме этого, контрагенту начислялись пени на почти 490 тыс. руб. (получено около 450 тыс. руб.). Сейчас ведётся очередной процесс по задолженности в 8,5 млн руб.

Фото: РИА Новости / Илья Наймушин
По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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