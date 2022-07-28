22-летнего жителя Зеленогорска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

В Красноярском крае сотрудникам перед судом предстал 22-летний житель Зеленогорска, которого обвиняли в дискредитации ВС РФ. В ГУ МВД России по краю рассказали, что весной текущего года правоохранители в рамках мониторинга социальных сетей нашли в одной из групп комментарий, содержание которого дискредитировало ВС РФ.

Впоследствии выяснилось, что комментарий написал 22-летний житель Зеленогорска. По решению суда зеленогорцу был назначен штраф на 30 тысяч рублей.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости