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22-летнего жителя Зеленогорска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Главная Общество
Красноярск
13:30 28 Июля 2022
мвд, полиция, штраф, зеленогорск, в красноярском крае, суд, преступление
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В Красноярском крае сотрудникам перед судом предстал 22-летний житель Зеленогорска, которого обвиняли в дискредитации ВС РФ. В ГУ МВД России по краю рассказали, что весной текущего года правоохранители в рамках мониторинга социальных сетей нашли в одной из групп комментарий, содержание которого дискредитировало ВС РФ.

Впоследствии выяснилось, что комментарий написал 22-летний житель Зеленогорска. По решению суда зеленогорцу был назначен штраф на 30 тысяч рублей.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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