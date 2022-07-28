Сотрудники Богучанской ГЭС провели субботник на Аллее Славы

22 июля коллектив Богучанской ГЭС провел работы по благоустройству Аллеи Славы, в субботнике приняли участие около 20 сотрудников станции. Энергетики пропололи цветочные клумбы, окрасили бордюры. Мероприятия по благоустройству территории Аллеи Славы проводятся ежегодно с 2018 года - со дня её основания. Помимо субботников, за порядком и чистотой постоянно следит Гидротехнический цех. С наступлением весенне-летнего периода ответственные сотрудники цеха регулярно приводят в порядок газонную траву и очищают брусчатые дорожки от сорняков.

На территории Аллеи Славы, которая превышает 16,5 тысяч квадратных метров, в этом году работники посадили бархатцы, петунию, календулу. Для оформления цветников было закуплено более 6 тысяч растений. Яркие цветочные клумбы окружает сад, который был разбили в 2018 году сотрудники станции, высадившие более 200 саженцев яблони, калины и хвойных деревьев. Сорта растений были специально подобраны для суровых климатических условий местности. Энергетики уверены, что через многие годы эти саженцы превратятся в прекрасный сад, который будет радовать не только работников Богучанской ГЭС, но и её гостей.

Аллея Славы с каждым годом преображается, становится местом притяжения гостей и жителей Кежемского района. Люди приходят целыми семьями, делают красивые фотографии на фоне Богучанской ГЭС, а также на Храма Образа Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина, который был возведен на территории Аллеи в сентябре 2020 года. С недавних пор у молодоженов Кежемского района появилась новая традиция - вешать замки на ограждение вдоль набережной Ангары.

Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры. Ежегодно сотрудники Богучанской ГЭС принимают активное участие в различных экологических волонтерских акциях по уборке территорий в городе Кодинск и на участках, прилегающих к территории ГЭС. В 2022 году коллектив станции принимает участие в краевом проекте «Сохранение уникальных водных объектов»: с мая по июнь из акватории Ангары и с берегов Богучанского водохранилища убраны около 160 кубометров плавающего древесного и бытового мусора, проведены два субботника на Алле Славы.