28 июля
Красноярск
погода +24 °C
60.22
 
€ 61.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский театр оперы и балета открыл гастроли на сцене Большого театра в Москве

Главная Общество
Красноярск
12:30 28 Июля 2022
в красноярском крае, губернатор, театр, сцена, правительство
версия для печати Ico_print

Артисты Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского выступили на сцене Большого театра с премьерой «Дон Жуан, или Наказанный распутник». На премьере побывал глава Красноярского края Александр Усс. Этим спектаклем красноярские артисты начали свои первые гастроли в главном национальном театре России. 
После премьеры Александр Усс пообщался с артистами и поздравил с началом гастролей. По словам губернатора, премьерный спектакль стал триумфом не только артистов театра оперы и балета, а всего региона. Это свидетельство того, что Красноярский край продолжает сохранять статус региона высокой культуры. 
Также глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в постановке, а также зрителей, поддержка которых дает вдохновение красноярским талантам. 
Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского впервые выступает со своими постановками на сценах Большого театра.

Отметим, что гастрольный тур приурочен 60-летию со дня рождения известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Проведение гастролей стало возможным за счет федерального проекта «Большие гастроли» и поддержке Александра Усса. Добавим, что с 27 июля по 1 августа на сценах Большого театра артисты из Красноярска представят зрителям три спектакля, которые являются новинками последнего театрального сезона. 

 

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Администрация Красноярска изымает землю для строительства дороги в «Тихих Зорях»

Администрация Красноярска изымает землю для строительства дороги в «Тихих Зорях»

28 Июля 2022 г.
Зарезервирован будет 61 земельный участок
Новости Красноярска: Большую лестницу в Удачном построят в Красноярске до конца 2022 года

Большую лестницу в Удачном построят в Красноярске до конца 2022 года

28 Июля 2022 г.
На лестнице установят подсветку
Новости Красноярска: Купившего фальшивые права за 30 тысяч рублей водителя задержали в Енисейске

Купившего фальшивые права за 30 тысяч рублей водителя задержали в Енисейске

28 Июля 2022 г.
Автомобилисту грозит до 1 года лишения свободы
Новости Красноярска: «Ростелеком» подключил к оптике сельхозпредприятие в Канском районе Красноярского края

«Ростелеком» подключил к оптике сельхозпредприятие в Канском районе Красноярского края

28 Июля 2022 г.
Сельхозпроизводители подключили высокоскоростной интернет
Новости Красноярска: День русской культуры отметят жители Красноярска на «Бульваре для души» 30 и 31 июля

День русской культуры отметят жители Красноярска на «Бульваре для души» 30 и 31 июля

28 Июля 2022 г.
Празднование состоится на правобережье
Новости Красноярска: В Красноярском крае возвели пролёт между 5 и 6 опорами Высокогорского моста

В Красноярском крае возвели пролёт между 5 и 6 опорами Высокогорского моста

28 Июля 2022 г.
Продолжается комплекс работ и по строительству последней, восьмой русловой опоры
Новости компаний
27/07
Использование калькулятора КАСКО для подсчёта страховки
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

25 Июля 2022 г.
Ребенку всего 11 месяцев
Новости Красноярска: Пьяный житель Красноярска до смерти забил йоркширского терьера

Пьяный житель Красноярска до смерти забил йоркширского терьера

23 Июля 2022 г.
И сам угодил в больницу
Новости Красноярска: Министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова суд арестовал до 19 сентября

Министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова суд арестовал до 19 сентября

23 Июля 2022 г.
Его задержали накануне по делу о метро
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru