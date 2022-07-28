Красноярский театр оперы и балета открыл гастроли на сцене Большого театра в Москве

Артисты Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского выступили на сцене Большого театра с премьерой «Дон Жуан, или Наказанный распутник». На премьере побывал глава Красноярского края Александр Усс. Этим спектаклем красноярские артисты начали свои первые гастроли в главном национальном театре России.

После премьеры Александр Усс пообщался с артистами и поздравил с началом гастролей. По словам губернатора, премьерный спектакль стал триумфом не только артистов театра оперы и балета, а всего региона. Это свидетельство того, что Красноярский край продолжает сохранять статус региона высокой культуры.

Также глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в постановке, а также зрителей, поддержка которых дает вдохновение красноярским талантам.

Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского впервые выступает со своими постановками на сценах Большого театра.

Отметим, что гастрольный тур приурочен 60-летию со дня рождения известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Проведение гастролей стало возможным за счет федерального проекта «Большие гастроли» и поддержке Александра Усса. Добавим, что с 27 июля по 1 августа на сценах Большого театра артисты из Красноярска представят зрителям три спектакля, которые являются новинками последнего театрального сезона.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru