28 июля
Красноярск
погода +24 °C
60.22
 
€ 61.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

32-летний житель Железногорска пойдет под суд за ограбление «ребенка войны»

Главная Общество
Красноярск
12:15 28 Июля 2022
в красноярском крае, преступление, грабеж, полиция, мвд, суд
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае перед судом предстанет 32-летний житель Железногорска, обвиняемый в ограблении «ребенка войны». Злоумышленник совершил нападение на пожилую женщину из-за трех тысяч рублей.

В ГУ МВД России по региону рассказали, что в конце мая этого года в полицию обратилась пенсионерка, рассказавшая о том, что малознакомый мужчина похитил у нее деньги. Злоумышленник при этом угрожал женщине убийством и пытался ее задушить бельевой веревкой. В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что подозреваемый помог донести пострадавшей сумки до дома и занял деньги на выпивку. Не возвращая долг, мужчина еще несколько раз просил дать ему деньги, рассказывая о том, что у него якобы есть больной ребенок.

Также стало известно, что обвиняемый представлялся пожилой женщине вымышленным именем и рассказывал о несуществующей жене, а также дочери. Отзывчивая пенсионерка оказывала помощь мужчине, однако в какой-то момент она отказалась давать деньги. В квартире у нее находились только три тысячи рублей, отложенные на оплату за услуги ЖКХ. Из-за отказа злоумышленник разозлился и, накинув бельевую веревку на шею пенсионерки, начал ее душить. Когда женщина потеряла сознание, обвиняемый начал искать денежные средства.

Мужчина, увидев, что женщина очнулась, взял черенок и начал ей угрожать. Испугавшись, пострадавшая, имеющая статус «ребенок войны», отдала деньги. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Администрация Красноярска изымает землю для строительства дороги в «Тихих Зорях»

Администрация Красноярска изымает землю для строительства дороги в «Тихих Зорях»

28 Июля 2022 г.
Зарезервирован будет 61 земельный участок
Новости Красноярска: Большую лестницу в Удачном построят в Красноярске до конца 2022 года

Большую лестницу в Удачном построят в Красноярске до конца 2022 года

28 Июля 2022 г.
На лестнице установят подсветку
Новости Красноярска: Купившего фальшивые права за 30 тысяч рублей водителя задержали в Енисейске

Купившего фальшивые права за 30 тысяч рублей водителя задержали в Енисейске

28 Июля 2022 г.
Автомобилисту грозит до 1 года лишения свободы
Новости Красноярска: «Ростелеком» подключил к оптике сельхозпредприятие в Канском районе Красноярского края

«Ростелеком» подключил к оптике сельхозпредприятие в Канском районе Красноярского края

28 Июля 2022 г.
Сельхозпроизводители подключили высокоскоростной интернет
Новости Красноярска: День русской культуры отметят жители Красноярска на «Бульваре для души» 30 и 31 июля

День русской культуры отметят жители Красноярска на «Бульваре для души» 30 и 31 июля

28 Июля 2022 г.
Празднование состоится на правобережье
Новости Красноярска: В Красноярском крае возвели пролёт между 5 и 6 опорами Высокогорского моста

В Красноярском крае возвели пролёт между 5 и 6 опорами Высокогорского моста

28 Июля 2022 г.
Продолжается комплекс работ и по строительству последней, восьмой русловой опоры
Новости компаний
27/07
Использование калькулятора КАСКО для подсчёта страховки
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

25 Июля 2022 г.
Ребенку всего 11 месяцев
Новости Красноярска: В Свердловском районе Красноярска реконструировали Саянскую лестницу

В Свердловском районе Красноярска реконструировали Саянскую лестницу

28 Июля 2022 г.
Сейчас она состоит из 503 ступенек, её длина 300 метров
Новости Красноярска: Забившему до смерти йоркширского терьера жителю Красноярска грозит до 3 лет тюрьмы

Забившему до смерти йоркширского терьера жителю Красноярска грозит до 3 лет тюрьмы

25 Июля 2022 г.
Причины столь жестокого поступка пока неизвестны
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru