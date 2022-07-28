32-летний житель Железногорска пойдет под суд за ограбление «ребенка войны»

В Красноярском крае перед судом предстанет 32-летний житель Железногорска, обвиняемый в ограблении «ребенка войны». Злоумышленник совершил нападение на пожилую женщину из-за трех тысяч рублей.

В ГУ МВД России по региону рассказали, что в конце мая этого года в полицию обратилась пенсионерка, рассказавшая о том, что малознакомый мужчина похитил у нее деньги. Злоумышленник при этом угрожал женщине убийством и пытался ее задушить бельевой веревкой. В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что подозреваемый помог донести пострадавшей сумки до дома и занял деньги на выпивку. Не возвращая долг, мужчина еще несколько раз просил дать ему деньги, рассказывая о том, что у него якобы есть больной ребенок.

Также стало известно, что обвиняемый представлялся пожилой женщине вымышленным именем и рассказывал о несуществующей жене, а также дочери. Отзывчивая пенсионерка оказывала помощь мужчине, однако в какой-то момент она отказалась давать деньги. В квартире у нее находились только три тысячи рублей, отложенные на оплату за услуги ЖКХ. Из-за отказа злоумышленник разозлился и, накинув бельевую веревку на шею пенсионерки, начал ее душить. Когда женщина потеряла сознание, обвиняемый начал искать денежные средства.

Мужчина, увидев, что женщина очнулась, взял черенок и начал ей угрожать. Испугавшись, пострадавшая, имеющая статус «ребенок войны», отдала деньги. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости