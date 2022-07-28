28 июля
Красноярск
погода +24 °C
60.22
 
€ 61.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Назаровском районе загрязнили почву нитратным азотом и соединениями серы

Главная Общество
Красноярск
12:00 28 Июля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, загрязнение
версия для печати Ico_print

Сотрудники управления Россельхознадзора в июле вблизи д. Кольцово во время выездного обследования выявили факт захламления почвы с/х земель навозом КРС, ТКО (пластик, стекло, ткань, бумага и др.) на площади 1,5 га.

В местах складирования отходов выявлено превышение содержания в почве нитратного азота, соединений серы и бактерий группы кишечной палочки.

Собственнику и арендатору земельного участка объявлены предостережения. Им предложено принять меры по очистке участка и вовлечь земли в сельскохозяйственное производство в этот вегетационный период.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Администрация Красноярска изымает землю для строительства дороги в «Тихих Зорях»

Администрация Красноярска изымает землю для строительства дороги в «Тихих Зорях»

28 Июля 2022 г.
Зарезервирован будет 61 земельный участок
Новости Красноярска: Большую лестницу в Удачном построят в Красноярске до конца 2022 года

Большую лестницу в Удачном построят в Красноярске до конца 2022 года

28 Июля 2022 г.
На лестнице установят подсветку
Новости Красноярска: Купившего фальшивые права за 30 тысяч рублей водителя задержали в Енисейске

Купившего фальшивые права за 30 тысяч рублей водителя задержали в Енисейске

28 Июля 2022 г.
Автомобилисту грозит до 1 года лишения свободы
Новости Красноярска: «Ростелеком» подключил к оптике сельхозпредприятие в Канском районе Красноярского края

«Ростелеком» подключил к оптике сельхозпредприятие в Канском районе Красноярского края

28 Июля 2022 г.
Сельхозпроизводители подключили высокоскоростной интернет
Новости Красноярска: День русской культуры отметят жители Красноярска на «Бульваре для души» 30 и 31 июля

День русской культуры отметят жители Красноярска на «Бульваре для души» 30 и 31 июля

28 Июля 2022 г.
Празднование состоится на правобережье
Новости Красноярска: В Красноярском крае возвели пролёт между 5 и 6 опорами Высокогорского моста

В Красноярском крае возвели пролёт между 5 и 6 опорами Высокогорского моста

28 Июля 2022 г.
Продолжается комплекс работ и по строительству последней, восьмой русловой опоры
Новости компаний
27/07
Использование калькулятора КАСКО для подсчёта страховки
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пьяный житель Красноярска до смерти забил йоркширского терьера

Пьяный житель Красноярска до смерти забил йоркширского терьера

23 Июля 2022 г.
И сам угодил в больницу
Новости Красноярска: В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

25 Июля 2022 г.
И угодила под следствие
Новости Красноярска: Забившему до смерти йоркширского терьера жителю Красноярска грозит до 3 лет тюрьмы

Забившему до смерти йоркширского терьера жителю Красноярска грозит до 3 лет тюрьмы

25 Июля 2022 г.
Причины столь жестокого поступка пока неизвестны
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru