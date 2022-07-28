В Назаровском районе загрязнили почву нитратным азотом и соединениями серы

Сотрудники управления Россельхознадзора в июле вблизи д. Кольцово во время выездного обследования выявили факт захламления почвы с/х земель навозом КРС, ТКО (пластик, стекло, ткань, бумага и др.) на площади 1,5 га.

В местах складирования отходов выявлено превышение содержания в почве нитратного азота, соединений серы и бактерий группы кишечной палочки.

Собственнику и арендатору земельного участка объявлены предостережения. Им предложено принять меры по очистке участка и вовлечь земли в сельскохозяйственное производство в этот вегетационный период.

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