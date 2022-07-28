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Красноярский свинокомплекс «Сибагро» подтвердил качество и безопасность продукции на международном уровне

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Красноярск
10:35 28 Июля 2022
предприятие, продукты, продукция, производство
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Красноярский свинокомплекс «Сибагро» получил сертификат международного стандарта ISO 22000, подтверждающий высокое качество производимой продукции.

— Прохождение проверки подобного уровня гарантирует, что наша продукция соответствует всем требованиям безопасности и стандартам качества, — рассказывает директор предприятия Евгений Лазарев. — Приобретая товар от производителя, у которого есть сертификат ISO 22000, покупатель может быть уверен в его безопасности, безвредности для здоровья. Кроме того, это дает предприятию возможность конкурировать с другими производителями на международном рынке.

В рамках сертификации на свинокомплексе провели аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Проверяли соблюдение санитарно-гигиенических норм, контроль всех этапов производства и обработки мяса, гигиену и здоровье персонала, исправность оборудования, а также безопасность и оснащенность зданий, в которых расположен свинокомплекс.

Красноярский свинокомплекс «Сибагро» подтвердил качество и безопасность продукции на международном уровне

Фото: пресс-служба Красноярского свинокомплекса «Сибагро»

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