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В Красноярском крае разыскивают пропавшую 15-летнюю девочку

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Красноярск
11:45 28 Июля 2022
в красноярском крае, подросток, пропавшие, волонтеры
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В Красноярском крае в Манском районе пропал девочка-подросток. Как рассказали в соцсетях волонтерской организации «Поиск пропавших детей», 15-летняя Анастасия Ц., проживающая в селе Шалинское, ушла из дома в дневное время 26 июля.

На вид пропавшей 15 лет, ее рост составляет 1 м 64 см, она среднего телосложения с прямыми светло-русыми волосами и темно-карими глазами. В день пропажи на Анастасии была камуфляжная куртка с капюшоном, джинсы черного цвета и розовые кроссовки. Если вам известно местонахождение девочки, позвоните по номеру: 8(39146) 2-22-07, «112» или 8-950-99-66-066.

Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

 

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