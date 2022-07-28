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В Свердловском районе Красноярска реконструировали Саянскую лестницу

Главная Общество
Красноярск
11:16 28 Июля 2022
общество, красноярск, ремонт, открытие, благоустройство
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В Свердловском районе после реконструкции открыли Саянскую лестницу. Теперь это исторический арт-объект, сообщает пресс-служба администрации города Красноярска. Реконструкцией занимались с апреля по июль.

Местоположение лестницы можно посмотреть здесь.

Построили её в 80-х годах, тогда это была самая длинная металлическая лестница в СССР. Сейчас она состоит из 503 ступенек, её длина 300 метров. Уходит лестница в высоту на 83 метра.

Каждая ступенька соответствует определённому году из жизни города. Ступени покрашены в разные цвета, например, синим выделены 1765 год, когда произошло большое наводнение, 1967 год (запуск Красноярской ГЭС), красным цветом обозначены такие даты, как год основания Красноярска — 1628, год великого пожара 1881 и год Октябрьской революции — 1917.

В Свердловском районе Красноярска реконструировали Саянскую лестницу

На площадках лестницы установлены информационные стенды, рассказывающие о том, чем был примечателен тот или иной год в истории Красноярска.

Фото: © Руслан Рыбаков / Gornovosti

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