В Свердловском районе Красноярска реконструировали Саянскую лестницу

В Свердловском районе после реконструкции открыли Саянскую лестницу. Теперь это исторический арт-объект, сообщает пресс-служба администрации города Красноярска. Реконструкцией занимались с апреля по июль.

Местоположение лестницы можно посмотреть здесь.

Построили её в 80-х годах, тогда это была самая длинная металлическая лестница в СССР. Сейчас она состоит из 503 ступенек, её длина 300 метров. Уходит лестница в высоту на 83 метра.

Каждая ступенька соответствует определённому году из жизни города. Ступени покрашены в разные цвета, например, синим выделены 1765 год, когда произошло большое наводнение, 1967 год (запуск Красноярской ГЭС), красным цветом обозначены такие даты, как год основания Красноярска — 1628, год великого пожара 1881 и год Октябрьской революции — 1917.

На площадках лестницы установлены информационные стенды, рассказывающие о том, чем был примечателен тот или иной год в истории Красноярска.

Фото: © Руслан Рыбаков / Gornovosti