Учёные СО РАН исследуют экосистему от Дудинки до Норильска

Масштабный проект по мониторингу экологической системы стартовал в Красноярском крае. Ученые Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) приступили к исследованию влияния деятельности человека на экосистему Норильского промышленного района. Мероприятия стали продолжением Большой норильской экспедиции, начавшейся в 2020 году.

Главный научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский поясняет, что Норильский промышленный регион – уникальная территория для изучения.

"Здесь сходятся границы нескольких природных зон, нескольких крупных водосборных бассейнов и здесь достаточно сложный рельеф. То есть тут есть проявление высотной поясности. Есть так называемые инверсионные котловины - из школьного учебника мы знаем, что чем выше в горы, тем меньше леса, и там тундра <...>. Здесь же, в замкнутых котловинах, холодный воздух стекает вниз. И у нас получается как бы обратная поясность: внутри котловины - тундра, по краям - лес", - поясняет Лащинский.

Ученые планируют исследовать порядка 40 точек – от Дудинки до Норильска. Места выбирали при помощи космической съемки, и среди них есть как нетронутые человеком участки, так и те, где воздействие людей особенно интенсивно.

Сейчас в регионе работает две группы исследователей. Одни из них делают геоботанические описания и собирают пробы грунта, которые потом будут детально изучены в аналитической лаборатории Новосибирска. Другие изучают животный мир в Дудинке, отмечая, что вблизи Норильска, озера Боганидского, реки Амбарной выявлено много следов жизнедеятельности песцов и зайцев.

В СО РАН поясняют, что проект рассчитан на несколько лет, и одна из главных его целей - заложить основу для многолетнего мониторинга экосистемы региона. Подобная работа ведется не только в Норильске, но и на других территориях присутствия компании "Норникель". Все полученные исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.

Фото: © "Норникель"