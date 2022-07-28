В Красноярском крае 56-летняя женщина пропала в лесу Емельяновского района

В Красноярском крае в Емельяновском районе пропала 56-летняя женщина. Она ушла в лес, который находится в районе поселка Гаревое. По официальной информации, в вечернее время, 27 июля, спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выезжали на поиски женщины. Поиски продолжались всю ночь, однако найти ее не удалось.

В связи со случившимся спасатели призывают жителей Красноярского края не ходить в лес в одиночку. Возьмите с собой телефон с полностью заряженным аккумулятором, запас воды и продуктов, спичек, нож и лекарства. Перед тем как отправиться в лес, сообщите о маршруте родственникам и друзьям.

Фото: © Telegram-канал Службы спасения Красноярского края