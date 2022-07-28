Жители Красноярского края могут поучаствовать в конкурсе на лучший дом и двор

Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор», пишут на сайте правительства Красноярского края.

Заявиться на участие в конкурсе может любой желающий. В заявке должно быть описание практики с фото и ссылками на публикации. К практикам могут быть отнесены современные решения и инновационные технологии, применяемые при текущих ремонтах общедомового имущества.

Заявки принимаются на сайте конкурса до 15 августа по таким номинациям, как «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Самый дружный дом», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучший двор», «Лучший подъезд».

Рассматривать заявки будут до 5 сентября. 11 сентября будут подведены итоги.

Также на своём уровне проводит отбор положительных практик управляющих компаний и ТСЖ, применяемых при выполнении текущих ремонтов общего имущества в многоквартирных домах министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Практики рассматриваются по таким направлениям, как ремонт инженерных систем, конструктивных элементов, благоустройство придомовой территории. По итогам отбора формируют журнал лучших практик.

Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края