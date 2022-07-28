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Серебро и бронзу завоевали красноярские легкоатлеты на летней Спартакиаде России

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Красноярск
10:15 28 Июля 2022
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Легкоатлеты, представляющие Красноярский край, выступили в финале летней Спартакиады России среди юниоров. Красноярец Захар Смирнов в беге на 110 м с барьерами заработал серебряную медаль, преодолев дистанцию за 13,8 сек. На первом месте оказался Никита Великоцкий из Северной Осетии с результатом 13,48 сек. Бронзу получил ростовчанин Ярослав Воротников.

В прыжках в высоту легкоатлет из Красноярска Кирилл Коньков выиграл бронзу, продемонстрировав результат 2,03 м. Золото выиграл Роман Пилипенко из Калининграда, серебро – москвич Захар Бугаенко.

Фото: © Министерство спорта Красноярского края 

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