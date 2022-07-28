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2 человека погибли при столкновении Toyota Ractis с пассажирским автобусом в Казачинском районе

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Красноярск
09:39 28 Июля 2022
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В Красноярском крае в четверг, 28 июля, в утренние часы на 189 километре трассы Красноярск-Енисейск в ДТП погибли два человека. 
Как рассказали в ГИБДД России по региону, около 07:00 часов утра автомобиль Toyota Ractis под управлением 30-летнего водителя выехал на встречку и столкнулся с пассажирским автобусом Iveco. 
В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли на месте. В момент аварии в автобусе было 14 человек, восемь из которых получили незначительные травмы. Один из пострадавших является несовершеннолетним. 

 

Фото: © Telegram-канал ГУ МВД России по Красноярскому краю

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