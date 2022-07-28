В Красноярске астролог, психолог и преподаватель танцев в одном лице получила 2 года за мошенничество

В Красноярске вынесли приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве. Женщина обманула 19 человек на несколько миллионов.

Мошенница давала астрологические прогнозы, обучала танцевальному искусству, помогала решать психологические проблемы и гадала на картах. Клиентам она рассказывала, что умеет правильно вкладывать деньги в инвестиционные проекты и получать большие проценты, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Жители соглашались поучаствовать в финансовых операциях и передавали ей денежные средства. Минимальная сумма, которую получила обвиняемая — 65 тыс. руб., а максимальная — более 2 млн руб.

За два года противоправной деятельности женщина обманула 19 человек на общую сумму 8,5 млн руб. На эти деньги она покупала косметику, одежду, ходила в рестораны, салоны красоты и т.д.

Какое-то время мошенница выплачивала обманутым якобы проценты от сделок небольшими суммами. В начале 2020 года перестала выходить на связь.

Возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В суде 6 эпизодов преступной деятельности были прекращены за примирением сторон, по остальным сумма ущерба — 7,7 млн руб.

Свердловский районный суд назначил злоумышленнице два года лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко