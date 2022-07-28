115 тысяч рублей вернет жителю Норильска магазин электроники за взорвавшийся телефон

В Красноярском крае жителю Норильска вернут 116 тысяч рублей за взорвавшийся телефон. Деньги покупателю вернет ООО «М.Видео.Менеджмемент».

В краевом Управлении Роспотребнадзора рассказали, что все норильчанин приобрел мобильник осенью 2020 года в магазине «Эльдорадо». Весной этого года во время разговора телефон взорвался, развалившись на две части. Корпус покрылся нагаром черного цвета. До этого телефон находился в исправном состоянии. Житель Норильска при взрыве сотового не пострадал. По решению суда ООО «М.Видео.Менеджмемент» должно выплатить мужчине порядка 115 485 рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости