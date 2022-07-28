28 июля
Красноярск
погода +12 °C
60.22
 
€ 61.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

115 тысяч рублей вернет жителю Норильска магазин электроники за взорвавшийся телефон

Главная Общество
Красноярск
09:30 28 Июля 2022
в красноярском крае, норильск, магазины, телефон, роспотребнадзор, компенсация
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае жителю Норильска вернут 116 тысяч рублей за взорвавшийся телефон. Деньги покупателю вернет ООО «М.Видео.Менеджмемент».

В краевом Управлении Роспотребнадзора рассказали, что все норильчанин приобрел мобильник осенью 2020 года в магазине «Эльдорадо». Весной этого года во время разговора телефон взорвался, развалившись на две части. Корпус покрылся нагаром черного цвета. До этого телефон находился в исправном состоянии. Житель Норильска при взрыве сотового не пострадал. По решению суда ООО «М.Видео.Менеджмемент» должно выплатить мужчине порядка 115 485 рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Серебро и бронзу завоевали красноярские легкоатлеты на летней Спартакиаде России

Серебро и бронзу завоевали красноярские легкоатлеты на летней Спартакиаде России

28 Июля 2022 г.
Соревнования проходили в Челябинске
Новости Красноярска: Учёные СО РАН исследуют экосистему от Дудинки до Норильска

Учёные СО РАН исследуют экосистему от Дудинки до Норильска

28 Июля 2022 г.
Места выбирали при помощи космической съёмки
Новости Красноярска: В Красноярске астролог, психолог и преподаватель танцев в одном лице получила 2 года за мошенничество

В Красноярске астролог, психолог и преподаватель танцев в одном лице получила 2 года за мошенничество

28 Июля 2022 г.
Сумма ущерба - 7,7 млн руб.
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Отдыха срубили аварийные тополя

В Красноярске на острове Отдыха срубили аварийные тополя

28 Июля 2022 г.
Там высадит более 500 новые растений
Новости Красноярска: 2 человека погибли при столкновении Toyota Ractis с пассажирским автобусом в Казачинском районе

2 человека погибли при столкновении Toyota Ractis с пассажирским автобусом в Казачинском районе

28 Июля 2022 г.
Погибшие - водитель и пассажир легкового автомобиля
Новости Красноярска: В Красноярске три пассажирки такси оскорбили водителя за требование убрать алкоголь

В Красноярске три пассажирки такси оскорбили водителя за требование убрать алкоголь

28 Июля 2022 г.
Девушки говорят, что таксист не прав
Новости компаний
27/07
Использование калькулятора КАСКО для подсчёта страховки
26/07
Интернет эквайринг с онлайн кассой от банка Тинькофф
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске три марки пломбира не прошли проверку качества

В Красноярске три марки пломбира не прошли проверку качества

27 Июля 2022 г.
К покупке рекомендуют мороженое пломбир 7 марок
Новости Красноярска: Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

Пьяная 35-летняя жительница Красноярска уронила ребенка на асфальт и уснула рядом

25 Июля 2022 г.
Ребенку всего 11 месяцев
Новости Красноярска: В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

В Красноярском крае главврач отремонтировала личный автомобиль за счет средств больницы

25 Июля 2022 г.
И угодила под следствие
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru