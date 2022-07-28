В Красноярске на острове Отдыха срубили аварийные тополя

На острове Отдыха обследовали деревья и вырубили ветроломкие тополя, пишут в официальной группе администрации города Красноярска социальной сети «ВКонтакте». За этими деревьями никто не ухаживал много лет. Они выросли слишком высокими и теперь, во время ветра, ветки деревьев падают на землю, что может быть очень опасно для прохожих.

Стоит отметить, что при этом дерево может выглядеть живым, но внутри многие из тополей пустые и трухлявые.

После уборки гнилых деревьев подрядная организация высадит более 500 новые растений (рябину, берёзы, вязы, груши, сирень и розы).

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf