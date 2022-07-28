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Отключение холодной воды в Железнодорожном и Октябрьском районах Красноярска перенесли на август

Главная Общество
Красноярск
09:00 28 Июля 2022
отключение воды, город, красноярск, сгк
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В Октябрьском, части Центрального и Железнодорожного районах Красноярска срок отключения холодной воды перенесли на конец августа.

По словам коммунальщиков, перенос связан с техническими причинами и многочисленными просьбами горожан. В связи с этим было принято решение о переносе срока остановки водозаборов Гремячий лог и острова Казачий. Таким образом, холодное водоснабжение будет отключено с 23:00 19 августа до 23:00 21 августа. Ознакомиться со списком адресов можно, перейдя по ссылке.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

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