Отключение холодной воды в Железнодорожном и Октябрьском районах Красноярска перенесли на август

В Октябрьском, части Центрального и Железнодорожного районах Красноярска срок отключения холодной воды перенесли на конец августа.

По словам коммунальщиков, перенос связан с техническими причинами и многочисленными просьбами горожан. В связи с этим было принято решение о переносе срока остановки водозаборов Гремячий лог и острова Казачий. Таким образом, холодное водоснабжение будет отключено с 23:00 19 августа до 23:00 21 августа. Ознакомиться со списком адресов можно, перейдя по ссылке.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости