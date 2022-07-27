В Красноярский край приехал заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин

В краевой столице Дмитрий Демешин провел личный прием граждан.

Заместитель Генпрокурора РФ провел личный прием переселенцев из ДНР и ЛНР. Они проживают сейчас в Красноярске. На приеме присутствовал и прокурор Красноярского края Роман Тютюник. Также прокуроры районов столицы края, и.о. министра соцполитики края Ольга Чернышева.

Граждане из ДНР и ЛНР обратились с вопросами соблюдения их жилищных прав, получения временной регистрации и обеспечением мерами соцподдержки в виде выплат, пенсий, пособий и другого.

Дмитрий Демешин поручил Роману Тютюнику безотлагательно организовать проверки по информации от беженцев и при необходимости помочь. Также прокуратурой организованы проверки по всем заявлениям граждан. Проверка находится на контроле заместителя Генерального прокурора России.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина