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В Красноярский край приехал заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин

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Красноярск
19:37 27 Июля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, в россии, силовые структуры
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В краевой столице Дмитрий Демешин провел личный прием граждан. 

Заместитель Генпрокурора РФ провел личный прием переселенцев из ДНР и ЛНР. Они проживают сейчас в Красноярске. На приеме присутствовал и прокурор Красноярского края Роман Тютюник. Также прокуроры районов столицы края, и.о. министра соцполитики края Ольга Чернышева.

Граждане из ДНР и ЛНР обратились с вопросами соблюдения их жилищных прав, получения временной регистрации и обеспечением мерами соцподдержки в виде выплат, пенсий, пособий и другого.

Дмитрий Демешин поручил Роману Тютюнику безотлагательно организовать проверки по информации от беженцев и при необходимости помочь. Также прокуратурой организованы проверки по всем заявлениям граждан. Проверка находится на контроле заместителя Генерального прокурора России.

Фото:  © РИА Новости / Мария Девахина

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