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8 дворов Железнодорожного района озеленят в Красноярске в 2022 году

Главная Общество
Красноярск
19:46 27 Июля 2022
красноярск, администрация, благоустройство, цветы
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В Красноярске в Железнодорожном районе озеленят восемь дворов. Сотрудники УК приобрели саженцы. На данный момент в пяти дворах района проходит формирование клумб и альпийских горок, высаживают деревья, цветы и кустарники. В ближайшее время озеленение стартует еще в трех дворах.

Так, например, во дворе на Железнодорожников, 24 была высажена липовая аллея. По периметру посадили 10 деревьев. Отметим, что в этом году в конкурсе на лучшую концепцию озеленения участвовали 17 дворов Железнодорожного района, из них победили только восемь. Они получили гранты в размере 100 000 рублей.

Фото: © пресс-служба Администрации Красноярска

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